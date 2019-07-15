، "بن لبدة" يبحث مع مدير طرق جازان مشاريع واحتياجات محافظة الداير ،

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التقى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة اليوم الاثنين بمدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، وعدد من المهندسين ومقاولي المشاريع، وبحث معه احتياجات محافظة الداير من الطرق.
وناقش "بن لبدة" و"المطوع" تعثر بعض مشاريع الطرق، ووقفا على مشروع طريق عثوان والتقيا مهندسي المشروع مطالبين بسرعة إنجازه.
وشدد "بن لبدة" على أهمية إيجاد حلول فعلية تضمن بقاء المشاريع وتنفيذها لما يخدم الصالح العام إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله -.
يشار إلى أن أهالي محافظة الداير يترقبون إنجاز مشاريع عثوان وجبل العزة والعين الحارة ومشروع طلان والجانبة وجبل آل قطيل وعقبة آل يحيى، حيث تخدم هذه المشاريع أكثر من ٤٣٠ قرية ويستفيد منها أكثر من ٨٠ ألف نسمة.
"بن لبدة" يبحث مع مدير طرق جازان مشاريع واحتياجات محافظة الدايرعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2019-07-15
التقى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة اليوم الاثنين بمدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، وعدد من المهندسين ومقاولي المشاريع، وبحث معه احتياجات محافظة الداير من الطرق.
وناقش "بن لبدة" و"المطوع" تعثر بعض مشاريع الطرق، ووقفا على مشروع طريق عثوان والتقيا مهندسي المشروع مطالبين بسرعة إنجازه.
وشدد "بن لبدة" على أهمية إيجاد حلول فعلية تضمن بقاء المشاريع وتنفيذها لما يخدم الصالح العام إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله -.
يشار إلى أن أهالي محافظة الداير يترقبون إنجاز مشاريع عثوان وجبل العزة والعين الحارة ومشروع طلان والجانبة وجبل آل قطيل وعقبة آل يحيى، حيث تخدم هذه المشاريع أكثر من ٤٣٠ قرية ويستفيد منها أكثر من ٨٠ ألف نسمة.
15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:14 PM
وقف على مشروع طريق "عثوان" وطالب بسرعة إنجازه
التقى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة اليوم الاثنين بمدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، وعدد من المهندسين ومقاولي المشاريع، وبحث معه احتياجات محافظة الداير من الطرق.
وناقش "بن لبدة" و"المطوع" تعثر بعض مشاريع الطرق، ووقفا على مشروع طريق عثوان والتقيا مهندسي المشروع مطالبين بسرعة إنجازه.
وشدد "بن لبدة" على أهمية إيجاد حلول فعلية تضمن بقاء المشاريع وتنفيذها لما يخدم الصالح العام إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله -.
يشار إلى أن أهالي محافظة الداير يترقبون إنجاز مشاريع عثوان وجبل العزة والعين الحارة ومشروع طلان والجانبة وجبل آل قطيل وعقبة آل يحيى، حيث تخدم هذه المشاريع أكثر من ٤٣٠ قرية ويستفيد منها أكثر من ٨٠ ألف نسمة.
، "بن لبدة" يبحث مع مدير طرق جازان مشاريع واحتياجات محافظة الداير ،
المصدر : الخليج 365
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