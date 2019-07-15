شاهد.. السعودية تفتح تحقيقاً في مقتل مدرب مغربي على أراضيها

فتحت المملكة السعودية تحقيقاً في جريمة قتل مدرب رياضي من أصل مغربي في أحد الأندية الرياضية جنوب غرب الرياض.

وقالت تقارير إخبارية إن المدرب الرياضي قتل طعناً على يد شاب اقتحم النادي وسدد طعنة قاتلة في عنق الضحية، بينما نقلت صحف سعودية عن شهود عيان تأكيدهم “أنه بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي، لم يتم الكشف عن هويته ، وقام بطعن مدرب من جنسية مغربية؛ فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى”.

وهرعت الجهات الأمنية إلى الموقع، وقامت بإغلاق النادي لإكمال الإجراءات الأمنية والتحقيق في أسباب ودوافع الجريمة.

ولم يتم الكشف عن هوية القاتل ولا اسم النادي الذي وقعت به الجريمة حتى الآن.

ونشر مغردون صورة الضحية على “تويتر”، كما انتشر مقطع فيديو حول الجريمة.

وقال شاهد عيان كان يتدرب وقت الحادث في مقطع فيديو: “واحد دخل علينا النادي معه سكين، وقام بطعن المدرب المغربي”، مبينًا أن الحادث وقع في المكان المخصص للسباحة وظل ينزف.

Advertisements

وأظهر الفيديو آثار الدماء على الأرض بعد مقتل المدرب المغربي، فيما تجمهر عدد كبير من المتدربين أمام النادي، ووصلت سيارات الشرطة والإسعاف في موقع الحادث، لمباشرة الجريمة.

وفي ذات السياق، قال شاهد عيان آخر بشأن الحادثة: “واحد تمشكل مع المدرب وراح لسيارته وجاب سكين وطعن المدرب 3 طعنات في صدره ومات فورًا”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، غادر الجاني موقع الحادثة؛ حاملًا سكينًا ومهددًا ومتوعدًا كافة أعضاء النادي والمدربين بأن كل من يقترب منه سيجد مصير المدرب.