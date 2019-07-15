نجحت الدفاعات الجوية في اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مناطق مدنية في خميس مشيط. كما تم اعتراض طائرة مسيرة ثانية في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو الأراضي السعودية بحسب العربية نت.

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