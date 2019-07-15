“الأرصاد”: هذه أعلى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة اليوم

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية والخرج التابعة لمنطقة الرياض شهدتا اليوم الإثنين أعلى درجة حرارة بالمملكة. وأوضحت أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 44 درجة مئوية في الأحساء والخرج، فيما سجل مرصدا القيصومة ووادي الدواسر 43 درجة مئوية. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تشهد الأحساء أعلى درجة حرارة وأبها أدنى درجة حرارة (18 درجة).

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