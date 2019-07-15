“الغذاء والدواء”: “الترامادول” آمن ومصرح للاستخدام.. ولا صحة للمغالطات...

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة للمغالطات الكثيرة المنتشرة حول دواء “الترامادول”، مشيرة إلى أن الدواء آمن ومصرح من الهيئة للاستخدام (تحت إشراف الطبيب المختص). وكانت قد انتشرت إشاعة تزعم أن الدواء يسبب فقدان الذاكرة وعدداً من الأمراض الخطيرة الأخرى، وهو ما نفته الهيئة، مبينة أن هذه الإشاعة فيها من التهويل والمغالطات الكثير.

وأوضحت الهيئة أن الترامادول هو مُسكن ينتمي إلى مجموعة المواد الأفيونية، ولم يثبت تسببه بفقد الذاكرة أو النسيان، أما بالنسبة للاكتئاب فهو من الآثار الجانبية النادرة الحدوث مع المرضى، حيث أشارت الدراسات إلى أنه قد يؤثر على 10 مرضى من كل 10 آلاف مريض. وأبان أن أكثر الآثار شيوعاً عند تناوله الغثيان والدوار والتعرق والشعور بالإرهاق، وقد تختلف الآثار الجانبية في شدتها وطبيعتها من شخص لآخر.