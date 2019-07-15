رياح مثيرة للغبار وسحب رعدية على عدة مناطق بالمملكة الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وأن تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الرياح المثيرة للأتربة والغبار، يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، ويشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت هيئة الأرصاد إلى أن هناك استمرارًا لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير حتى الباحة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وبالنسبة إلى الخليج العربي، فإن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ سجلت الأحساء والخرج أعلى درجات الحرارة اليوم الاثنين، بـ44 درجة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، توقع خبير الأرصاد حسن كراني، طقسًا شديد الحرارة على عدة مناطق بالمملكة مع تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق.

وقال كراني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن اليوم سيشهد حرارة عظمى بين 43-46 درجة مئوية، موضحًا أن الجو سيكون شديد الحرارة على الشرقية.

وأضاف أن مدى الرؤية الأفقية سيكون 3- 7 كم، مع احتمالية أن تقل الرؤية إلى أقل من كيلومترين على الجزأين الأوسط والجنوبي من الساحل الغربي.

وتابع كراني أن الجو سيكون غائمًا على المصايف وجنوبًا، مع فرصة خلايا ممطرة، مضيفًا أن الرطوبة ستكون عالية على الساحل الغربي، ناصحًا بعدم التعرض للشمس لفترة طويلة.