أمير مكة المكرمة يدشن مشروعات مائية لخدمة ضيوف الرحمن الأربعاء

يُدشن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بعد غدٍ الأربعاء، عددًا من المشروعات المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات ريال، تزامنًا مع موسم حج هذا العام 1440هـ.

ويأتي ذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تدشينَ تلك المشروعات، تعكس اهتمام وحرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج والعُمَّار والزوار، إضافةً إلى سكان مكة المكرمة.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات المائية الستة الكُبرى التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، من خلال القطاع الخاص وفقًا لأحدث التقنيات والمواصفات العالمية؛ تهدف إلى توفير مزيد من الإمدادات والمصادر المائية لقاصدي بيت الله الحرام، والمشاعر المقدسة، وسكان مكة المكرمة.

ومن جهتها، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المشاريع التي سيُدشنها الأمير خالد الفيصل، تشمل مشروع ترقية نظام نقل المياه إلى منطقة مكة المكرمة، ومشروع خط نقل المياه المُحلاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومشروع محطة التحلية في الشعيبة المرحلة الثانية، إضافةً إلى مشروع وحدة التبخير المتعددة المراحل في الشعيبة، وتدشين مشروع تنفيذ خزانات استراتيجية، ومشروعات تنفيذ توصيلات المياه المنزلية، وتنفيذ أعمال ربط شبكة الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية في مكة المكرمة.