«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دفعة يوليو

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على استحقاقات الدعم للدفعة العشرين (شهر يوليو 2019م).

وأوضح البرنامج– عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنَّه سيبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ20، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: http://ca.gov.sa

وكان المتحدث الرسمي باسم البرنامج سلطان القحطاني أعلن يوم الأربعاء الماضي، إيداع 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ20، مضيفًا أنّ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت 13.4 مليون ريال. موضحًا أنّ نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة بلغت 83%، متخطيًا عددهم حاجز الـ12.4 مليون مستفيد وتابع.

بينما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية 47.7 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ20 دفعة أكثر من 356 مليون ريال.

وقال القحطاني: إنَّ 44% من إجمالي المستفيدين تحصّلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 ريالًا للأسرة الواحدة، مبينًا أنَّ أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يوليو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وأكَّد المتحدث باسم البرنامج ضرورة الإفصاح عن كامل البيانات ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل إجمالي الدخل، متضمنًا جميع البدلات أو إضافة سجل تجاري، مشيرًا إلى أنَّ مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط www.ca.gov.sa.