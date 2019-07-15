نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير التعليم المكلف

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم الاثنين، المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، وذلك بعد صدور الموافقة على تكليفه مديراً عاماً للتعليم بالمنطقة.
وقدم نائب أمير منطقة جازان، التهنئة لمدير عام تعليم المنطقة المكلف بهذه الثقة، متمنياً له وكافة زملائه منسوبي الإدارة العون والتوفيق؛ لتحقيق كل ما فيه خدمة أبناء وبنات المنطقة، والعملية التعليمية.
واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية التي تنفذها الإدارة؛ سعياً للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين المخرجات ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي للعام القادم وتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بمدارس المنطقة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات.
من جانبه، عبر مدير عام التعليم بجازان المكلف، عن بالغ شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة على ما استمع له من توجيهات وعلى المتابعة الدائمة لقطاع التعليم بالمنطقة، والتي أثمرت عن تحقيق العديد من المنجزات المحلية والدولية خلال الأعوام الماضية.
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