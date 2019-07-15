جريفيش: ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن

أوضح مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن، ​مارتن جريفيش، أنه ناقش خلال زيارته إلى الرياض، مع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، دعم السعودية للحل السياسي في اليمن.

وقال جريفيش، اليوم الاثنين: «بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة»، وفق «العربية».

وأفادت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى السعودية، الاثنين، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية.

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وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عدداً من دول المنطقة، إضافة إلى موسكو وواشنطن.

ويعود جريفيش إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن، في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.

وفي وقت سابق، بحث جريفيش مع نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، عراقيل تنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة وموانئها الثلاثة والمطالبات الحكومية بتصحيح مسار الاتفاق، ويلتقي بالأحمر مجدداً في وقت لم تنجح الأمم المتحدة في إحداث اختراق يذكر باستثناء جمع لجنة إعادة الانتشار مجدداً على متن سفينة قبالة الحديدة.