«الأمن الصناعي» تنفذ فرضية أمنية بمسار قطار الحرمين السريع مع «سار» الأربعاء

ستقوم الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي يوم الأربعاء 1440/11/14هـ، بتنفيذ تجربة أمنية افتراضية بالتنسيق مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، بمسار قطار الحرمين السريع.
ويأتي ذلك بتوجيهات من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة خلال موسم حج هذا العام (1440هـ).
وتتم التجربة الأمنية بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ويأتي تنفيذ هذه التجربة في إطار الاهتمام بأمن وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار .
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