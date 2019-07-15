تنفيذ حد القصاص في قاتل «أحمد آل سعد» في محايل عسير

نفَّذت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة محايل بمنطقة عسير، قتل آخر بواسطة بحجر كبير.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن «علي بن محمد بن علي آل سعد» سعودي الجنسية، أقدم على قتل «أحمد بن محمد بن أحمد آل سعد» سعودي الجنسية، وذلك بضربه بحجر كبير على رأسه، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأضاف بيان الداخلية، أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني «علي بن محمد بن علي آل سعد» اليوم، في محافظة محايل بمنطقة عسير.

وأكدت وزارة الداخلية، للجميع، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذِّر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.