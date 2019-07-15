شرطة الرياض تعلن الإطاحة بقاتل مدرب النادي الشهير

تأكيدا لما نشرته «عاجل» صباح اليوم الإثنين، أعلنت شرطة الرياض، تفاصيل القبض على المتهم بقتل مقيم مغربي الجنسية في حي السويدي غرب العاصمة، بعد استكمال إجراءات البحث والتحريات.

وكانت «عاجل» نشرت ملابسات، الإطاحة بقاتل المقيم المغربي الذي يعمل مدربًا بأحد الأندية الشهيرة بالرياض، عقب فترة وجيزة من ارتكاب الجريمة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه في تمام الساعة 6:38 من مساء الأحد 11/11/1440هـ، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن تعرض مقيم مغربي الجنسية يبلغ من العمر 29 عامًا للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية بحي السويدي غرب العاصمة الرياض من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنةً بالصدر من سلاح أبيض (سكين)، موضحا أن التحري والاستدلال أسفر عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادثة (مواطن في العقد الثالث من العمر) وضبط بحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.