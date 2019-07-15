مدير صحة جازان يوجه بتجهيز مركز طوارئ على مدار الساعة بالحكامية

اجتمع مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله أحمد النجمي، بالشيخ علي عبدالله حكمي ومساوى أحمد حكمي، ممثلي مركز الحكامية بالمجلس المحلي بمحافظة أحد المسارحة.

وأكد النجمي خلال اللقاء الذي تم بمكتبه، اهتمام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالخدمات الصحية بالمنطقة وحرصهم على تقديم كافة الخدمات بالمستشفيات والمراكز الصحية بجودة وإتقان.

وأضاف النجمي، أنه في مركز الحكامية ثلاثة مراكز صحية «المضايا – مزهرة – المرابي»، وأن مديرية المنطقة تسعى لتطوير تلك المراكز، وتقديم كافة الخدمات الصحية لها.

واستمع النجمي إلى احتياجات مركز الحكامية من عضوي المجلس المحلي، مؤكدًا تحديد فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر للانتهاء من أعمال الصيانة بالمركز الصحي بالمضايا، وتجهيز مركز طوارئ لمدة 24 ساعة ليؤدي خدماته الصحية لقطاع الحكامية بصورة مستمرة.

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كما وجَّه بتأمين الكوادر الصحية والمعدات والمستلزمات الطبية للمراكز قطاع الحكامية، واقترح إنشاء مركز توعوي بالقطاع بمشاركة مجتمعية من الجمعيات والشركات والجهات ذات العلاقة.

من جانبهما، شكر عضوي المجلس المحلي بالمسارحة، مدير صحة المنطقة على حفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية تكامل الجهود لخدمة قطاع الحكامية.

وجاءت زيارة عضوي المجلس المحلي بعد توجيه من محافظ أحد المسارحة رئيس المجلس المحلي للمحافظة عبدالله بن محمد الريثي؛ لمناقشة الاحتياجات الصحية بمركز الحكامية.

وحضر الزيارة الدكتور حسن علي سويدي مساعد المدير العام للصحة العامة، والصيدلي محمد علي دهل مدير التموين الطبي والمهندس سعيد باسودان مدير إدارة المشاريع والصيانة ومحمد بجوي مدير إدارة المراكز الصحية بالمنطقة.