3 مليارات ريال لـ6 مشروعات مائية لخدمة ضيوف الرحمن

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يُدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، غدا، عددا من المشروعات المائية بمكة المكرمة، والمشاعر المقدّسة، بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال، تزامنا مع موسم حج هذا العام 1440.

أفضل الخدمات

أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين، لتدشين تلك المشروعات، تعكس اهتمام وحرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج والعُمّار والزوّار، إضافة إلى سكان مكة المكرمة, وأشار إلى أنّ المشروعات المائية الـ6 الكبرى التي نفذّتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، خلال القطاع الخاص -وفق أحدث التقنيات والمواصفات العالمية- تهدف إلى توفير مزيد من الإمدادات والمصادر المائية لقاصدي بيت الله الحرام، والمشاعر المقدسة، وسكان مكة المكرمة.