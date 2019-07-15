الفيصل: رجل الأمن السعودي أصبح مضربا للمثل

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مديرو القطاعات الأمنية بمحافظات المنطقة، وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لكافة رجال الأمن في المنطقة نظير الجهود التي يبذلونها للحفاظ على الأمن، مؤكداً أن رجل الأمن السعودي بأخلاقه وتعامله أصبح مضرباً للمثل، من جانبهم عبّر قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على توجيهاته ومتابعته الدائمة، مؤكدين حرصهم على العمل بما يحقق التطلعات.

عمل بطولي

كرّم الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، أمس، شباناً أنقذوا أطفالاً من حريق شب في شقتهم بالعاصمة المقدسة، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري، وقدّم شكره للشُبان على عملهم البطولي، مؤكداً أن ذلك العمل غير مستغرب على الشباب السعودي، فيما عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة على هذا التكريم، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مطلع الأسبوع الحالي مقطع فيديو لشباب استطاعوا إنقاذ ثلاثة أطفال قبل أن تحاصرهم ألسنة النيران المشتعلة، جراء اندلاع حريق بشقتهم في مدينة مكة المكرمة.