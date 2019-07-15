الاجتماع التحضيري لتأسيس جمعيات تخصصية بالباحة

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، الاجتماع التحضيري لمبادرة تأسيس الجمعيات التخصصية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية صالح القلطي، وعضو مجلس الشورى الدكتورة أسماء الزهراني، ومستشارة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سلمى الرحيلي، ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ورجال وسيدات الأعمال، ورؤساء الجمعيات والمهتمين بالشأن الاجتماعي. حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من قِبل مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الأستاذ شائق بن محمد آل شائق، مقدما شكره للجميع على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا الاجتماع والذي سيسهم في التوسع في إنشاء الجمعيات التخصصية بمنطقة الباحة، لتقدم خدماتها لكافة شرائح المجتمع، منوها بالحرص الذي يوليه وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذ الجانب، بما يتوافق ورؤية المملكة 2030. بعدها قامت مستشارة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سلمى الرحيلي باستعراض لعدد من جمعيات البر والجمعيات التخصصية المسجلة والمنشأة بالمنطقة ومحافظاتها، وعلى ضوء ذلك تم حصر احتياجات منطقة الباحة من الجمعيات التخصصية بجميع المحافظات والمراكز، وتحديد الصعوبات والعقبات التي تواجه المؤسسين في تأسيس الجمعيات، وفي ختام الاجتماع تم طرح العديد من التوصيات لدراستها.



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