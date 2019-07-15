أمير الباحة يدشن مهرجان العسل الدولي في نسخته الـ12

كما شهد سموه توقيع اتفاقيتين بين مؤسسة ديار العز والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وجمعية تعاطف الخيرية يمثلها رئيس الجمعية الدكتور صالح عباس. ونصت تلك الاتفاقيات بين جمعية النحالين التعاونية والجهات الموقع معه, على توفير الجمعية العسل حسب طلب الإمارة، سواء من حيث الكميات أو الأنواع بجودة عالية،وفي علب هدايا مناسبة للتقديم لضيوف الإمارة والجهات الحكومية التي تطلب ذلك، والاشتراك في الأبحاث والدراسات التي يقيمها مهرجان العسل، ودعم وتمويل بعض البرامج التي تنفذها جمعية النحالين حسب الإمكانيات والموارد المتوفرة لهم، وتقديم برامج تثقيفية وتوعوية صحية تعود بالفائدة على أفراد المجتمع وتخدم الجهود والخدمات. حضر التدشين مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي، وعدد من المسؤولين ومن الأهالي والزوار.
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