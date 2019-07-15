أمير الباحة يدشن مهرجان العسل الدولي في نسخته الـ12

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، المعرض المصاحب لفعاليات مهرجان العسل الدولي الثاني عشر والبرامج العلمية والترفيهية المصاحبة له، وذلك بقرية ترف رغدان. وفور وصول سموه مقر المهرجان قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تجول به وشاهد محتوياته، مستمعاً إلى شرح من رئيس جمعية النحالين التعاونية بالباحة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم، ومن المشاركين في المعرض البالغ عددهم 30 عارضاً، عن معروضاتهم التي تشمل العسل بأنواعه المختلفة من الصيف والسدر والسمرة والطلحة والمجرى. واطلع سموه على الخدمات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعي للنحالين التي تتضمن القروض والدورات التدريبية. بعد ذلك شهد الأمير حسام توقيع ثلاثة اتفاقيات بين جمعية النحالين التعاونية التي مثلها رئيس الجمعية الدكتور أحمد الخازم، وإمارة منطقة الباحة ومثلها وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة التي مثلها فهد بن عبدالله المجماج، ومؤسسة ديار العز ومثلها مديرها سعيد بن علي الغامدي.

كما شهد سموه توقيع اتفاقيتين بين مؤسسة ديار العز والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وجمعية تعاطف الخيرية يمثلها رئيس الجمعية الدكتور صالح عباس. ونصت تلك الاتفاقيات بين جمعية النحالين التعاونية والجهات الموقع معه, على توفير الجمعية العسل حسب طلب الإمارة، سواء من حيث الكميات أو الأنواع بجودة عالية،وفي علب هدايا مناسبة للتقديم لضيوف الإمارة والجهات الحكومية التي تطلب ذلك، والاشتراك في الأبحاث والدراسات التي يقيمها مهرجان العسل، ودعم وتمويل بعض البرامج التي تنفذها جمعية النحالين حسب الإمكانيات والموارد المتوفرة لهم، وتقديم برامج تثقيفية وتوعوية صحية تعود بالفائدة على أفراد المجتمع وتخدم الجهود والخدمات. حضر التدشين مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي، وعدد من المسؤولين ومن الأهالي والزوار.