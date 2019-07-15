حج / مليون وجبة لضيوف الرحمن تُقدمها جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري



المدينة المنورة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

شرعت جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، بتنفيذ أعمالها ومختلف برامجها الخيرية خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ .

ويتولى مشروع هدية المدينة للزائرين والحجاج - أحد مشاريع الجمعية - توزيع أكثر من مليون وجبة و ۷۰۰ ألف عبوة ماء في موقع الهدية كيلو ۹ ومحطة القطار بالمدينة المنورة و مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة ساسكو في طريق الهجرة، إلى جانب توزيع أكثر من ألفي هدية، وزيارة المرضى المنومين من الحجاج في مستشفيات المدينة المنورة .

كما يقدم مشروع حفظ النعمة عددًا من ۲۷۰۰ إلى ۳۰۰۰ وجبة يومياً في موسم الحج .

وفي سياق متصل تسعى الجمعية لتقديم الخدمات وبرامج الرعاية للأسر المستفيدة بتوزيع عدد 23.098 سلة غذائية وتوزيع أكثر من ١٠٠٠ أضحية وتفريج الكرب لعدد ٤١٥ أسرة ومساعدة ٥٢ عريسًا من أبناء الأسر المسجلة وترميم وبناء ٤٠ مسكنًا, إلى جانب توزيع أجهزة كهربائية بعدد ۲۲۷ جهازًا وكسوة العيد من ملابس لعدد ۹۲۱ أسرة مسجلة من مشاريع الرعاية، كا تقدم إدارة خدمة المجتمع كفالة عدد ٣٤١ حاجًا من الأسر وتركيب برادات لعدد ٤٤ مشروعاً.

//انتهى //

22:25ت م

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