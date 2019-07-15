السعودية اليوم / اليمن يشارك في اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية بلندن



لندن 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

يشارك اليمن في الاجتماع الدوري لمجلس المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) الدورة الـ 122، والذي يعقد في مقر المنظمة بلندن خلال الفترة من 15 - 19 يوليو الجاري.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الاجتماع الذي يرأسه نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف، سيناقش توسيع مجلس المنظمة ليضمن التمثيل الجغرافي الأنسب لكافة الدول الأعضاء وزيادة عدد الأعضاء في المجلس والشفافية.

ويستعرض الاجتماع تقرير لجنة السلامة البحرية وحماية خطوط الملاحة الدولية والتي من ضمنها تأمين خطوط النقل الدولية التي تعبر قبالة السواحل اليمنية.

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22:03ت م

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