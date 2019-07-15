السعودية اليوم / محافظ المجاردة يتفقد العين الحارة بمركز أحد ثربان



محايل 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

تفقد محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم موقع العين الحارة التابعة لمركز أحد ثربان، واستمع لشرح عن ما يحتويه الموقع السياحي الذي يشهد تدفق العديد من الزوار من داخل المحافظة وخارجها.

وأفاد بن دلبوح أنه سيتم مناقشة بلدية المحافظة وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مثل هذه المواقع السياحية التي تخدم جميع شرائح المجتمع، مؤكداً أن الزيارة تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، لزيارة وتفقد المرافق الحكومية والأمنية والمواقع السياحية والآثار.

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21:04ت م

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