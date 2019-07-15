شركة البحر الأحمر توقع تفاهمًا

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - واس

‎وقعت جامعة تبوك اليوم مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذ لأحد أكثر المشاريع طموحاً في العالم.

‎ووقع مذكرة التفاهم معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو، وذلك في مقر الشركة بمدينة الرياض.

وأكد معالي مدير الجامعة أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير سيسهم في ابتكار نهج جديد يهدف إلى حماية البيئة، والمحافظة عليها، والعمل على تطويرها, كما تدعم مبدأ التعاون المشترك بين الجامعة والشركة، عَبْر تبادل المعلومات الفنية بينهما، والاستفادة من الخبرات المميزة، والإمكانيات المتوفرة لديهما، وتوظيفها بما يحقق المصالح المشتركة، والأهداف المنشودة.

‎وأوضح أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تسخير كافة إمكانياتها البشرية، ومراكزها البحثية، وأساتذتها المتخصصين، فضلا عما تتمتع به الجامعة من بنية تحتية متطورة، للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الإستراتيجي، وبلوغ غاياته, مشيرًا إلى أن المذكرة تحقق تطلعات المملكة في التعاون البناء الذي يوافق رؤية المملكة 2030 في عقد الشراكات، وبناء الاتفاقيات لتبادل الخبرات، والاستفادة من المهارات والكفاءات العلمية والتقنية والفنية, إضافة إلى أن المذكرة توفر فرص التدريب، أو التوظيف في شركة البحر الأحمر لتطوير الطلاب المتميزين والخريجين من جامعة تبوك.