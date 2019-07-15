العقاري يدعم بـ4 مليار خلال 2019

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد صندوق التنمية العقارية أن أكثر من 100 ألف أسرة وقعت عقودها بدعم يتجاوز 4 مليار ريال في عام 2019.

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وأوضح الصندوق العقاري أنه للتسجيل بخدمة المستشار العقاري يمكن زيارة الرابط التالي: هنا

وقال العقاري: إن أحد أهم أهداف رؤية 2030 هو رفع نسبة تملّك متابعات الخليج 365، حيث واصل اليوم الاثنين بمؤتمر برنامج سكني الارتقاء نحو وطنٍ طموح.