دور كبير للرياض تجاه لبنان

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال المحلل السياسي سليمان العقيلي: إن المملكة الآن معنية بإعادة لبنان إلى محيطه العربي بعد اختطافه من قبل إيران و”حزب الله”، بعد أن تمكّن حزب الله من التأثير على النظام السياسي والدولة اللبنانية وحكومتها.

وأضاف العقيلي، خلال مداخلة لفضائية الغد الإخبارية مع الإعلامية داليا نجاتي، أن المملكة تريد تعزيز التعاون مع لبنان وتعزيز الحضور العربي والخليجي، متابعًا أن الرياض معنية بتكثيف اتصالاتها مع الحكومة اللبنانية والقادة اللبنانيين ومع الشعب أيضًا، مشيرًا إلى أن تصريحات رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين خلال لقائهم اليوم بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تؤكد أن هناك اعتداءً على اتفاقية الطائف التي أسست للميثاق الوطني اللبناني وللدستور، وأن المملكة التي احتضنت النواب اللبنانيين وساعدت على إخراج الاتفاق هي معنية بحمايته وصيانته.