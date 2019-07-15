اخبار السعوديه

1500 شتلة بين جازان والرياض

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم 1500 شتلة بين جازان والرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-15

1500 شتلة بين جازان والرياض

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تشهد منطقة جازان يوم 25 من شهر ذي القعدة الحالي، انطلاق رحلة الرحالة السعودي هادي بن أحمد دايلي إلى العاصمة الرياض، عبر مركبة وعربة خاصة، إثر صدور موافقة الجهات ذات الاختصاص، واعتماد الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة.

Advertisements

وتهدف الرحلة التي تستمر خمسة أيام إلى الاعتزاز بما يشهده الوطن الغالي من نهضة تنموية متسارعة في ظل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير ، وإظهارًا لنعم الأمن والأمان التي يعيشها الوطن الغالي بكافة مناطقه ومحافظاته.

كما تشهد الرحلة غرس 1500 شتلة من نبات” الفل” الذي تشتهر منطقة جازان بزراعته، وذلك على طول مسار الرحلة من جازان على الرياض.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1500 شتلة بين جازان والرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا