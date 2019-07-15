“الجمارك” تطيح بمنتحل شخصية مسؤول توظيف في الهيئة بمقابل مادي

جدة - عمرو شويل أعلنت علنت الهيئة العامة للجمارك، الإطاحة بمنتحل شخصية “مسؤول بالموارد البشرية في الهيئة”، بعد توفر معلومات عنه، عمد إلى إيهام مواطنين بتوظيفهم بمقابل مادي.

وأوضحت “الجمارك” عبر “تويتر”، أنه تمت الإطاحة بالمنتحل بالتنسيق مع الأمن العام وإحالته للجهة المختصة.

ونوهت الهيئة العامة للجمارك على أن التقديم على الوظائف لا يتم إلا عن طريق القنوات الرسمية.