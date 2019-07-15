شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: إسقاط طائرتين مسيّرتين حوثيتين استهدفتا المدنيين في خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الاثنين)، من اعتراض وإسقاط طائرتين من دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

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وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعاديتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية، ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح ولله الحمد.

وبين العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد جريمة حرب.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.