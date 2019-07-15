كاس تستعد لإعلان قرارها بشأن نهائي دوري أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» أنها ستبت، قبل نهاية يوليو الحالي، في الاعتراضين اللذين تقدم بهما ناديا الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 ذهابا في الدار البيضاء، ثم التقيا في مباراة الإياب في رادس بتونس يوم 31 مايو، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 60، بينما كان الترجي متقدما بهدف نظيف، حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) إثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60 .