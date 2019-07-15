المقاولون يتهم بيراميدز بالقرصنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب المصري، أن تعاقد نادي بيراميدز، مع مهاجم فريقه أحمد علي يعد قرصنة دون تفاوض.
وقال رئيس المقاولون في تصريحات فضائية أمس «انتقال أحمد علي، لاعب فريقي إلى بيراميدز قرصنة وليس تعاقدا، إلى متى سنصمت على أسلوب بيراميدز في قرصنة اللاعبين، ومنحهم شروطا جزائية يدفعونها لأنديتهم، دون التفاوض مع الإدارات».
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