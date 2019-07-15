السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
شارك المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية في البطولة الدولية التي تستضيفها نيوم غدا ولمدة أربعة أيام.
وأوقعت قرعة البطولة الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي مصر والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين والإمارات وإنجلترا.
واختتم المنتخب السعودي معسكره الإعدادي للمشاركة في البطولة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على مرحلتين في مدينة ينبع ودبي الإماراتية، خاض خلالها مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي.
واستدعى المدير الفني «للأخضر»، البرازيلي أليكس براغا (12) لاعبا للمشاركة، هم: طلال الشهري، وأشرف المليكي، ومحسن فقيهي، ووليد اليوبي، ومهند الصبحي، وصالح القرني، ومحمد الشمري، وعبدالرحيم الخيبري، ومحمد الشهري، وعبدالمجيد حدادي، وعبدالله هزازي، وفهد العزي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر يواجه مصر والصين في بطولة نيوم الشاطئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.