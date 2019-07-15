التسجيل في 8 دبلومات عالية ومتوسطة بجامعة نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران بدأت جامعة نجران أمس الأول استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة. وأكدت الجامعة استمرار استقبال طلبات التسجيل حتى 21 ذي الحجة المقبل، مشيرة إلى أن الدبلومات العالية تتمثل في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، وكذلك الإرشاد الأسري، ويشترط على الراغبين في الالتحاق بها الشهادة الجامعية. وتتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك علوم الحاسب التطبيقي، التي يشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.



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