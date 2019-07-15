رحالة سعودي يغرس 1500 شتلة فل بين جازان والرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جازان يبدأ الرحالة السعودي هادي بن أحمد دايلي، في الـ 25 من الشهر الحالي، رحلة برية من جازان إلى الرياض تستمر خمسة أيام عبر مركبة وعربة خاصة، للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما يشهده الوطن من نهضة تنموية متسارعة. وتشهد الرحلة غرس 1500 شتلة من نبات الفل الذي تشتهر منطقة جازان بزراعته، وذلك على طول مسار الرحلة.



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