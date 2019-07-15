الخدمة المدنية تدعو 36 مرشحا ومرشحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت وزارة الخدمة المدنية 36 مرشحا ومرشحة ممن تقدموا للمفاضلة الوظيفية في 5 من رمضان الماضي على موقعها الالكتروني لاستكمال إجراءات الترشيح، وذلك بعد أن استكملوا إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية.

وأهابت الوزارة بالمعلنة أسماؤهم إلى مراجعة أي من فروعها في أنحاء المملكة لاستكمال الإجراءات، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين 20 ذي القعدة الحالي. وأوضحت أن من لم يحضر للموعد المحدد لاستكمال إجراءات الترشيح سيعد ذلك عدولا منه عن رغبته في التوظيف.