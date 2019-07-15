لماذا تختفي عبوات زمزم من مساكن الحجاج؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

فيما يفقد مكتب الزمازمة الموحد كثيرا من عبوات زمزم من مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة، علمت «مكة» أن وزارة الحج والعمرة وجهت أخيرا الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف بدراسة المشكلة التي تواجه مكتب الزمازمة بفقدان عبوات زمزم، وأهمية إيجاد حلول مقترحة.

Advertisements

وردت الهيئة للوزارة بطلب الرفع للجهات المختصة إضافة إجراء في عقود إسكان الحجاج ضمن ضوابط إسكان الحجاج الصادرة بالأمر السامي، بما يجيز حسم قيمة عبوات زمزم غير المستردة من المستفيدين منها (مكتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية)، والحسم من التأمين المودع لدى مؤسسات أرباب الطوائف الخاصة بالإسكان.

إهمال مساكن الحجاج في متابعتها

العقد لا يجيز حسم قيمة العبوات المفقودة