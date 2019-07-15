السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
فيما يفقد مكتب الزمازمة الموحد كثيرا من عبوات زمزم من مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة، علمت «مكة» أن وزارة الحج والعمرة وجهت أخيرا الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف بدراسة المشكلة التي تواجه مكتب الزمازمة بفقدان عبوات زمزم، وأهمية إيجاد حلول مقترحة.
وردت الهيئة للوزارة بطلب الرفع للجهات المختصة إضافة إجراء في عقود إسكان الحجاج ضمن ضوابط إسكان الحجاج الصادرة بالأمر السامي، بما يجيز حسم قيمة عبوات زمزم غير المستردة من المستفيدين منها (مكتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية)، والحسم من التأمين المودع لدى مؤسسات أرباب الطوائف الخاصة بالإسكان.
إهمال مساكن الحجاج في متابعتها
العقد لا يجيز حسم قيمة العبوات المفقودة
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا تختفي عبوات زمزم من مساكن الحجاج؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.