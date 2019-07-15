تطبيق FaceApp يتربص بأمن المعلومات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

أصبحت التطبيقات الالكترونية التي تنتجها شركات صغيرة وغير معروفة عرضة لخطر اختراق خوادمها، وبالتالي سرقة المعلومات المخزنة فيها، وإعادة نشرها بطرق تضر بمن استخدموا التطبيق وإن كانوا على ثقة في الشركة نفسها، وهذا الخطر ينطبق على تطبيق FaceApp الذي انتشر استخدامه على نطاق واسع خلال الفترة القصيرة الماضية لتغيير الشكل، من عمر ولون شعر وغيره.

وأكد المتخصص في الأمن السيبراني ياسر الرحيلي لـ «مكة» أن التطبيقات التي تنتجها شركات صغيرة غالبا لا تتمتع بمستوى حماية عال يقيها الاختراق الذي قد تتعرض له من قبل من يجيدون ذلك، مشيرا إلى إمكانية استخدام المعلومات التي جمعت أثناء استخدام التطبيق في تطبيقات أخرى بطريقة لا تتوافق مع خصوصية المستخدم الذي وافق على استخدام صوره في البداية بطريقة مختلفة.

وأضاف «مثلا يمكن أن تنتج برنامجا تتيح فيه إمكانية وصول أي أحد من الأشخاص أو جهات محددة للمعلومات والصور التي جمعت فيه بمجرد إدخال رقم هاتف الشخص، وهذا سبق وحدث حين أنتج أحد المطورين التقنيين لعبة الكترونية ذات صلاحيات واسعة من بينها الوصول لمحادثات الواتس اب على هاتف الشخص الذي حمل اللعبة، ثم أنتج تطبيقا آخر وضع فيه المحادثات وأتاح الوصول لها برقم الهاتف».

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ولفت الرحيلي إلى أن الفرق بين التطبيقات التي لها صلاحيات واسعة من جمع الصور ومقاطع الفيديو وغيره مثل فيس بوك وسناب شات وانستقرام وغيره وبين التطبيقات المنتجة من قبل شركات صغيرة وغير معروفة مثل الشركة الروسية التي أنتجت تطبيق FaceApp، أن الأولى تطبيقات تملكها شركات كبيرة لها سمعتها وقيمتها السوقية ولها أسهم متداولة في أسواق مال قوية، وبالتالي فهي تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على هذه السمعة وكسب ثقة مستخدميها من خلال تعزيز مستوى أمن تطبيقاتها الالكتروني، بحيث يكون اختراقها صعبا جدا، وبالتالي تكون إمكانية الوصول للمعلومات المخزنة على خوادمها أمرا بالغ الصعوبة، الأمر الذي يمكنه أن يطمئن عملاءها الكثر حول العالم.

ملاحظات أمنية متعلقة بخصوصية البيانات:

عملية المعالجة لا تتم على الأجهزة الشخصية

الصور المستخدمة ترفع على خوادم الشركة لمعالجة وإرسال النتيجة للمستخدم

سياسة الخصوصية المعلنة لا تضمن للمستخدم خصوصية وسرية الصور المرفوعة على أنظمة الشركة

ماذا يتيح تطبيق FaceApp؟

إمكانية التلاعب بالصور

إضافة المؤثرات عليها

تحسين مظهر الوجه

زيادة العمر أو تقليله

بماذا أوصى فريق التوعية الأمنية بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني؟