الإعلام العربي يبحث 18 بندا لتعزيز التعاون المشترك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد الغامدي في كلمته الافتتاحية للجنة في اجتماع دورتها الـ93 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أهمية البنود الـ18 التي ستناقش للرفع بتوصياتها لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والاجتماع الوزاري لوزراء الإعلام العرب بالقاهرة.

وشدد على أهمية جميع البنود المعروضة، متطلعا إلى مساهمة جميع أعضاء اللجنة الأفاضل نحو إثراء عملنا ومن ثم الرفع بنتائج ذلك إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ومن ثم الوزراء في اجتماعهم الأربعاء المقبل.

ورأى رئيس اللجنة في كلمته أن التحديات التي تواجهها أمتنا العربية اليوم تقتضي منا وأكثر من أي وقت مضى أن يتم تركيز جهودنا وتوحيد صفوفنا في سبيل أن يرقى العمل الإعلامي العربي المشترك لما فيه مصلحة الأمة العربية وما يسهم في تأثير المنظومة الإعلامية العربية إقليميا ودوليا.

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وأشار إلى الأهمية التي تحظى بها جميع البنود المعروضة ابتداء من قضيتنا الأولى المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي يتم استعراضها ضمن البند الأول من بنود جدول الأعمال، كما يحظى بند دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب بأهمية كبرى لمجابهة إعلام الإرهاب وداعميه مقروءا ومرئيا ومسموعا، ويعول كثيرا على ما تتخذه الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات إعلاميا في سبيل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030م، والتحرك الإعلامي العربي في الخارج في سبيل إيصال وجهة نظرنا للغير والتأثير على محيطنا الخارجي بما فيه مصلحتنا.

وشدد الغامدي على أهمية بند ميثاق الشرف الإعلامي الذي سيكون له دور إيجابي في مصداقية المحتوى الإعلامي.

من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام السفير بدر الدين علالي أن جدول أعمال اللجنة حافل بالعديد من الموضوعات المهمة بعضها دائم وبعضها الآخر من المستجدات، معربا عن تطلعه للتوصل إلى مشاريع توصيات لعرضها على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه المقبل.

وأكد أن هذه الموضوعات تعكس اهتمامات المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة وما زالت تحتل الصدارة بالنظر إلى أمن واستقرار وتنمية المنطقة، موضحا أن القضية الفلسطينية ما زالت تشكل القضية المركزية ومواجهة التهديدات الإرهابية وتصحيح صورة العرب لدى الغرب.

وأشار علالي إلى أن هذه الموضوعات تمثل أولويات تمثل الاستراتيجية العربية الإعلامية، إضافة إلى الارتقاء بالأداء الإعلامي إلى مستوى أعلى شكلا ومضمونا ليواكب التطورات التكنولوجية السريعة في هذا المجال.