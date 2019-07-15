100 فعالية ومغامرات وجائزة بمليون ريال في موسم الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

يتيح مهرجان موسم الطائف الأول الذي سيبدأ مطلع أغسطس المقبل لزواره الاستمتاع بـ100 فعالية متنوعة، كما يعرفهم على ثقافات 11 بلدا عربيا مما يمنحهم الشعور بزيارة تلك البلدان في يوم واحد، حيث سيضم سوق عكاظ للمرة الأولى «حي العرب» الذي تعرض فيه تلك الدول ثقافتها المحلية ومأكولاتها ومنتجاتها، فيما تقام ضمن فعاليات سوق عكاظ، حفلات موسيقية يحييها مجموعة من كبار الفنانين العرب، وحفلات شعرية، إلى جانب مسابقة شاعر عكاظ التي تقدم جائزة قيمتها مليون ريال.

وأكد مدير موسم الطائف نورا العكيل أن فعاليات المهرجان وأنشطته ستمنح الزوار والسياح تجربة الطائف الكاملة، إضافة إلى إبراز مكانة المدينة وتعزيزها كمصيف العرب الأول، مضيفة أنه بمقدور العائلات في السعودية، والسياح من خارج المملكة الاستمتاع بالأنشطة التفاعلية التي ستجعل من موسم الطائف تجربة مليئة بالمرح والحيوية، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على الجوانب التاريخية والثقافية والفنية في تراث الطائف.

وفيما يتعلق بمهرجان «سوق عكاظ»، أفادت بأنه سيكون جزءا مهما من الموسم، حيث سيقدم سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تعزز مكانة الطائف كوجهة عربية رائدة في التاريخ والثقافة، حيث سيؤدي ممثلون مشاهد تمثيلية تاريخية تمكن الزوار من التفاعل معها بطريقة ممتعة ومسلية لمعرفة المزيد عن الحياة في عدد من الحقب الزمنية المختلفة.

Advertisements

ويركز المهرجان، الذي تتواصل فعالياته على مدى 30 يوما، على التعريف بالتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، ووفرة منتوجها الطبيعي وجوها المعتدل، من خلال فعاليات متنوعة تغطي عددا من المحاور.

وتتضمن فعاليات المهرجان الذي يجيء تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الساعية لتحويل وتطوير قطاع السياحة والضيافة في السعودية، تجارب ترفيهية متعددة تستهدف جميع الفئات العمرية، والرامية لتمكين زوار المهرجان من الاستمتاع عن قرب بالتنوع الفني والثقافي للطائف، إلى جانب جمالها الطبيعي والأجواء المعتدلة.

وتتوزع فعاليات المهرجان مناطق مختلفة، مصممة لتمكين السياح داخل السعودية وخارجها من المشاركة في مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة، حيث يستضيف متنزه الردف «قرية ورد».

دول تعرض موروثاتها في «حي العرب» :