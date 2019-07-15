تأسيس أندية للشعر العربي بمدارس مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف أمس حلقة نقاش حول تأسيس أندية للشعر العربي بمدارس منطقة مكة المكرمة، بمشاركة ممثلين عن إدارات التعليم في المنطقة.

وأوضح مدير أكاديمية الشعر الدكتور منصور الحارثي، أن تأسيس أندية الشعر العربي بمدارس منطقة مكة المكرمة يأتي تمهيدا لتعميم الأندية في جميع مدارس التعليم العام بمناطق المملكة كافة، بدعم وتشجيع من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الأمير خالد الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مشيرا إلى أن الأكاديمية ستعقد حلقة نقاش أخرى غدا، لتحديد حقائب التدريب الخاصة بالأكاديمية، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعلمي اللغة العربية.

واستعرض الحارثي ما أنجزته الأكاديمية في تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس التعليم العام بالمنطقة بمراحلها المختلفة خلال العام الماضي، كما استعرض خططها للعام المقبل، لافتا إلى أن الأندية تهدف إلى إقامة أنشطة لا صفية للطلبة، وتقديم تعليم يختص بالشعر واللغة في ساعات النشاط عبر برامج نوعية وحقائب معدة ومتدرجة بحسب المرحلة التعليمية، بهدف نشر ثقافة الشعر والمعرفة به وتعزيز حضوره، وتعزيز حضور اللغة العربية.

أندية تأسست في منطقة مكة:

196 ناديا في كل من:

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مكة المكرمة

جدة

الطائف

التحق بعضويتها

2701 طالب وطالبة

237 معلما ومعلمة شاركوا في الحقائب التدريبية.