سكني: 100 ألف أسرة وقعت عقودها التمويلية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظمت وزارة الإسكان، اليوم الاثنين، ملتقى سكني للاحتفال بـ100 ألف أسرة وقعت عقودها التمويلية.

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وكان برنامج سكني قد أعلن، اليوم الاثنين، عن أسماء أكثر من 12 ألف أسرة استفادت من خيارات سكني خلال الشهر الماضي، منهم 4690 أسرة سكنت منازلها فعليًّا.

وأوضح برنامج سكني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على الأسماء عبر الرابط: (هنا).