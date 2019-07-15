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عائض القرني يكشف أسرار النجاح
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ عائض القرني، موجهًا نصيحته للشباب الطامح للنجاح والمعالي، أنه لا يمكن أن تنجح وأنت لا تعرف ماذا تريد.
وأضاف الشيخ القرني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “حدد هدفك، واسعَ إلى تحقيقه، ولا تلتفت لكلام المُتشائمين أو المُحبطين أو الحاسدين”.
وتابع الشيخ عائض القرني، في رسالته للشباب: “استشر المُختصين والعقلاء وأهل الرشد واستفد من نصائحهم وتجاربهم وخبراتهم، وتأسَّ بخير الخلق ﷺ في الصبر وتكرار المحاولة”.
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