عائض القرني يكشف أسرار النجاح

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ عائض القرني، موجهًا نصيحته للشباب الطامح للنجاح والمعالي، أنه لا يمكن أن تنجح وأنت لا تعرف ماذا تريد.

Advertisements

وأضاف الشيخ القرني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “حدد هدفك، واسعَ إلى تحقيقه، ولا تلتفت لكلام المُتشائمين أو المُحبطين أو الحاسدين”.

وتابع الشيخ عائض القرني، في رسالته للشباب: “استشر المُختصين والعقلاء وأهل الرشد واستفد من نصائحهم وتجاربهم وخبراتهم، وتأسَّ بخير الخلق ﷺ في الصبر وتكرار المحاولة”.