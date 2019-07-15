آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار باليمن

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الأمم المتحدة أن المحادثات بين الحكومة اليمنية والمتمردين تمخضت عن آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار وخفض التوتر وسيتم تطبيقها في أسرع وقت.

وقالت الأمم المتحدة : إن طرفي الصراع في اليمن اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل وقف إطلاق النار والتهدئة في الحُديدة.

وعقد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) اليوم الاثنين، اجتماعهم المشترك الخامس خلال الفترة من 14 إلى 15 يوليو على متن سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) في أعالي البحار قبالة الحديدة.

وانضمّ وفدا الطرفين اليمنيين على متن السفينة قبالة ساحلي المخا والحديدة.

وخلال الاجتماع المشترك المنعقد وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ شهر فبراير 2019، قام أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار بتناول الاتفاقيات السابقة حول إعادة انتشار القوات وفقاً لما نص عليه اتفاق الحديدة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنه وبعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحد من التصعيد.

وأضافت أن الطرفان أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات.