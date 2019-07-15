- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار باليمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الأمم المتحدة أن المحادثات بين الحكومة اليمنية والمتمردين تمخضت عن آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار وخفض التوتر وسيتم تطبيقها في أسرع وقت.
وقالت الأمم المتحدة : إن طرفي الصراع في اليمن اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل وقف إطلاق النار والتهدئة في الحُديدة.
وعقد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) اليوم الاثنين، اجتماعهم المشترك الخامس خلال الفترة من 14 إلى 15 يوليو على متن سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) في أعالي البحار قبالة الحديدة.
وانضمّ وفدا الطرفين اليمنيين على متن السفينة قبالة ساحلي المخا والحديدة.
وخلال الاجتماع المشترك المنعقد وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ شهر فبراير 2019، قام أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار بتناول الاتفاقيات السابقة حول إعادة انتشار القوات وفقاً لما نص عليه اتفاق الحديدة.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إنه وبعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحد من التصعيد.
وأضافت أن الطرفان أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات.
كانت هذه تفاصيل خبر آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.