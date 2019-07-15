محافظ المجاردة يتفقد العين الحارة

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - أحد ثربان

تفقّد محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم العين الحارة بمركز أحد ثربان والتي تُعتبر من المعالم السياحية بالمحافظة حيث يقصدها الزوار طوال أيام السنة.

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وتمّ تزويد بلدية المجاردة ببعض الملاحظات والمرئيات التي لوحظت لاتخاذ اللازم والارتقاء بمستوى الخدمات في مثل هذه المواقع السياحية حيث تأتي هذه الزيارة ضمن الجولات الميدانية والزيارات التي يقوم بها للمراكز والإدارات الحكومية والمواقع السياحية والأثرية.