- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم محافظ المجاردة يتفقد العين الحارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محافظ المجاردة يتفقد العين الحارة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - أحد ثربان
تفقّد محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم العين الحارة بمركز أحد ثربان والتي تُعتبر من المعالم السياحية بالمحافظة حيث يقصدها الزوار طوال أيام السنة.
وتمّ تزويد بلدية المجاردة ببعض الملاحظات والمرئيات التي لوحظت لاتخاذ اللازم والارتقاء بمستوى الخدمات في مثل هذه المواقع السياحية حيث تأتي هذه الزيارة ضمن الجولات الميدانية والزيارات التي يقوم بها للمراكز والإدارات الحكومية والمواقع السياحية والأثرية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المجاردة يتفقد العين الحارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.