الان تتابع عاجل .. التعليم: العلاوة السنوية سوف تستمر لجميع المعلمين والمعلمات لمدة أربع سنوات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 9:30 م, 15 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أكدت وزارة التعليم أن العلاوة السنوية سوف تستمر لجميع المعلمين والمعلمات لمدة أربع سنوات، وخلال هذه المدة يلزم المعلم الحصول على الرخصة والتي تؤهلهم في الاستمرار في الرتبة والعلاوة.

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