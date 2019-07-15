الان تتابع عاجل .. مدني خميس مشيط: تابعنا بلاغا عن تضرر بناية سكنية إثر شظايا طائرة حوثية ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 9 دقائق - 9:22 م, 15 يوليو 2019 م التعليقات: 0 باشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين الموافق 12 / 11 / 1440هـ، وعند الساعة (18:31 ) ، بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق المتبع.

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