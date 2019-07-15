الان تتابع بدء ملتقى “سكني” للاحتفال بـ 100 ألف أسرة وقعت عقودها التمويلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 40 دقيقة - 8:51 م, 15 يوليو 2019 م التعليقات: 0 بدأ قبل قليل، حفل ملتقى سكني للاحتفال بتوقيع أكثر من 100 ألف أسرة مستفيدة من برنامج القرض العقاري.

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