الان تتابع ترقية متحدث الدفاع المدني بالطائف لرتبة عميد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي صدر الأمر السامي بترقية مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف إلى رتبة عميد. وقلد العميد عمر بن عبيد المقذلي الشريف رتبته الجديدة. Advertisements وعبر العميد الشريف عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلا المولي عز وجل أن تكون عونا على طاعة الله وحافزا له إلى مزيد من العطاء.

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