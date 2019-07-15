صندوق التنمية الصناعية يمول إنشاء مصنع للطاقة الشمسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع صندوق التنمية الصناعية، بالرياض اتفاقية مع شركة مصدر الطاقة البديلة (مصدر) لتمويل إنشاء مصنع ألواح الطاقة الشمسية بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصدر المهندس ماجد المبطي أن المشروع الذي تبلغ استثماراته نحو 100 مليون ريال، يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط متخصص في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أنه وفقا للخطة التشغيلية والبرنامج المعد فإن المصنع سيكون قادرا على الإنتاج نهاية هذا العام. ولفت إلى أن شركة مصدر لديها شراكة استراتيجية مع شركة صينية تعد من أكبر خمس شركات على مستوى العالم في هذا المجال