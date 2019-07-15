طفرة إقراض في الربع الأول تقفز بديون الأسواق الناشئة لمستويات قياسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى انخفاض أسعار الفائدة لطفرة إقراض جديدة في الربع الأول من 2019 لترتفع ديون الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية حيث تخطت 69 تريليون دولار، بينما سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى ديون على الإطلاق.

ووفق إحصائية معهد التمويل الدولي، زادت ديون الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والأسر في الاقتصادات الناشئة إلى 69.1 تريليون دولار بما يعادل 216% من الناتج المحلي الإجمالي من 68.9 تريليونا قبل عام.

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وخلص المعهد إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت بأسرع وتيرة في تشيلي وكوريا والبرازيل وجنوب أفريقيا وباكستان والصين.

وأدت إمكانية استمرار تكلفة الاقتراض الرخيصة إلى زيادة الديون العالمية 3 تريليونات دولار إلى 246.65 تريليونا أو 320% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يقل بواقع تريليوني دولار فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في الربع الأول من العام الماضي.

وقفز إجمالي دين الولايات المتحدة 2.9% منذ الربع الأول للعام 2018 ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزا 69 تريليون دولار.