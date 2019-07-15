تغريم بنك البلاد واسمنت تبوك لمخالفتهما نظام السوق المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرض مجلس إدارة هيئة السوق المالية غرامات مالية على بنك البلاد وشركة أسمنت تبوك لمخالفتهما نظام السوق المالية.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن الشركتين خالفتا الفقرة (ب) من المادة الـ 46 من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5977/5/7) وتاريخ 20 سبتمبر 2018.

وأشارت إلى أنه تم فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال على «بنك البلاد»، لعدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة به للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 خلال المدة المحددة له، وفق الجدول المرفق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوما تقويميا من نهاية سنته المالية التي توافق 9 فبراير 2019 حيث لم يزود الهيئة بتلك المعلومات إلا بتاريخ 28 مايو 2019.

وأفادت أنه تم فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال على «اسمنت تبوك» لعدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوما تقويميا من نهاية سنتها المالية التي توافق 9 فبراير 2019.

بنك البلاد

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غرامة مالية

10 آلاف ريال

عدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة به للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 خلال المدة المحددة له

اسمنت تبوك

غرامة مالية

10 آلاف ريال

عدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 خلال المدة المحددة لها