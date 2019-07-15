محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق في قضايا فساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوهانسبرج مثل رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما أمام لجنة تحقيق في قضايا فساد في جوهانسبرج أمس، حيث يتم استجوابه للمرة الأولى بشأن اتهامات تتعلق بالسماح بــ«اختطاف الدولة». وأصبح هذا المصطلح شائعا في جنوب أفريقيا لوصف استغلال النفوذ خلال فترة تولي زوما الرئاسة لفترتين، والتي شهدتا حصول أصدقائه وأفراد أسرة جوبتا على عقود حكومية مربحة.



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